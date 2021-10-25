Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков: Детские мечты должны сбываться

Михаил Кушаков подарил 10-летней макеевчанке компьютерное кресло Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уже третий год в Республике проводят благотворительную акцию «Дерево желаний». В фойе Донецкого драмтеатра устанавливают инсталляцию в виде дерева. Участники, среди которых представители власти, организаций и предприятий и просто неравнодушные люди, срывают один из пронумерованных листиков. Цифры и числа совпадают с номерами анкет детей, в которых написана краткая биография каждого ребенка и его мечта.

- Очень большую работу провели главы местных администраций, которые собирали сведения о детях, - говорит Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка. - Сегодня, исполняя желание ребенка, мы в меру своих возможностей возвращаем им кусочек детства.

Михаил Кушаков уже третий раз принимает участие в благотворительной акции. Фото: НС ДНР

Организаторы рассказывают, что этот проект появился для привлечения внимания к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это ребята с ограниченными физическими возможностями, дети из малообеспеченных семей и семей погибших военнослужащих.

- Жизнь вносит свои коррективы. И в этом году появилась еще одна категория: дети медицинских работников, погибших от ковидной инфекции, - сказала заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Ольга Макеева. - К сожалению, увеличивается число ребятишек, которые нуждаются в нашей помощи. Сегодня прийти сюда, сорвать листик и исполнить желание маленького человека, у каждого из которых непростая история, - это очень нужно. Ведь именно в детстве закладывается отношение к жизни.

В этот раз подарки получат порядка 150 человек, около 50 - из семей медиков.

Визит без протокола

В благотворительной акции «Дерево желаний» принял участие и министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. Ему достался листок с мечтой 10-летней жительницы Макеевки Виктории Белоногиной, отец которой погиб в боях за Дебальцево в 2015 году.

Вика загадала себе компьютерное кресло. Оно нужно девочке по рекомендации врача, потому что у нее - сколиоз четвертой степени. А для занятий уроками нужен удобный стул.

Информации о том, что Михаил Николаевич едет вручать подарок, не было в пресс-анонсах. Об этом мы узнали случайно. Чувствуется, что добро делается не для галочки, не для «показухи», а искренне.

Маленькая мечта Вики - сбылась Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» отправляется к девочке вместе с министром. Вика живет с мамой и бабушкой практически на окраине Макеевки, в частном секторе. Дорога из Донецка занимает около часа. Подъезжаем к адресу. Хозяева с радостью встречают гостей. Приглашают в дом. Михаил Кушаков передает ребенку желанный стул.

Школьница показывает руководителю образовательного ведомства Республики грамоты, дипломы, похвальные листы. И табель за прошлый год. Там - одни «пятерки». Обещает, что такие оценки будут и в будущем.

Одни пятерки! Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Отличница, молодец! Одни похвальные грамоты, - говорит министр и спрашивает. - А какие предметы тебе больше всего нравятся?

- Математика и физкультура, - отвечает Вика. - Люблю решать уравнения и примеры на деление в столбик.

За отличные успехи в учении! Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Девочка рассказывает Михаилу Николаевичу, что еще сызмальства любит учить стихотворения, и предлагает прочесть. Она рассказывает их один за другим, без запинок, с выражением.

- Мама говорит, что «У лукоморья дуб зеленый» мы будем учить в школе, а его я уже знаю, - сказала Виктория.

- А кем ты хочешь стать? - спрашивает министр.

- Медиком.

- Для этого нужно, когда начнутся в школе эти предметы, хорошо учить химию и биологию, - советует Кушаков. - Будешь продолжать стараться в учебе - и у тебя все получится.

Учить уроки теперь будет комфортнее Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Детские мечты должны сбываться

А еще министр образования и науки ДНР предложил Вике Белоногиной поехать в оздоровительный комплекс «Снегири», что в Подмосковье.

- Скоро в очередной раз мы будем отправлять туда наших детей. Такую возможность получит и Вика, - рассказывает «КП» Михаил Кушаков. - Там она сможет не только отдохнуть, а и оздоровиться. Увидит Москву, в российской столице она еще не была. Получит массу положительных эмоций.

Михаил Николаевич отметил, что уже сейчас Виктория делает определенные успехи в учебе.

- Девочка большая умничка. Видно, что ей нравится учиться. Очень развита. Знает много стихов. И Пушкина, и Есенина, и других российских авторов. Для нас это очень приятно, - подчеркнул он.

Вика - отличница, ей нравится учеба Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Какие испытываете эмоции, исполняя детскую мечту?

- Вы знаете, самые чисто человеческие, хорошие. Если чем-то можем помочь, хотя бы чуть-чуть, то мы поможем. Приятно оказать даже такую помощь, как компьютерное кресло.

- В будущем будете принимать участие в акции?

- Я уже третий раз участвую. И буду продолжать в дальнейшем. Потому как считаю, что детские мечты должны сбываться. Нужно поддерживать ребят, чтобы они чувствовали наше внимание и заботу.

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