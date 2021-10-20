«Дерево желаний»: Мэр Донецка исполнит мечту маленького Артема из Пролетарского района

Алексей Кулемзин принял участие в благотворительной акции. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин принял участие в ежегодной благотворительной акции «Дерево желаний», которая проходит под патронатом Народного Совета ДНР и при поддержке Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Об участии в акции градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

- Рад буду исполнить мечту маленького Артема из Пролетарского района города, папа которого погиб защищая Родину, - написал Алексей Валерьевич.

Кулемзин отметил, что желания деток обязательно должны сбываться.

В рамках социальной акции подарки получат около 150 ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Про их желания можно будет узнать, сорвав листья с выставленной в драмтеатре инсталляции в форме дерева. А ознакомившись с детскими мечтами - помочь их осуществить. Те, кто не может прийти в театр лично, но желает оказать посильную помощь, могут связаться с организаторами акции по телефону +38(071) 300-58-76.

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