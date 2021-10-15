Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 октября 2021 года: Заражение инфекцией подтвердилось в 48 процентах исследований

В Республике за сутки провели более 1200 исследований на COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Донецкой Народной Республике. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения ДНР за минувший день.

- 14 октября на территории Республики были проведены 1244 исследования на COVID-19. Заражение коронавирусом подтвердилось в 600 случаях. Также на основании симптомов наличие инфекции в организме установили у 33 пациентов, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, сейчас на лечении от COVID-19 в амбулаторных и стационарных условиях находятся 11347 пациентов. 57627 человек уже выписались из больниц после успешного прохождения курса лечения. За все время эпидемии в ДНР заражение коронавирусной инфекцией привело к 5766 смертельным исходам. Только за минувшие сутки эта болезнь унесла жизни 97 человек.

Медики напоминают, что коронавирус способен вызывать смертельно опасные осложнения, чаще всего в виде пневмоний. Только за прошедшие сутки в больницы обратились за помощью 399 жителей с воспалением легких. Из них врачи госпитализировали 210 человек.

Бригады скорой помощи перегружены из-за наплыва больных Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. В Минздраве заявили, что количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения.

Служба экстренной медицинской помощи не может справиться с таким наплывом больных и обеспечить их своевременную госпитализацию в больницы. Также существенно возросло количество пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, из-за чего в медучреждениях столкнулись с нехваткой кислорода.

В сложившихся условиях жителям Республики категорически не рекомендуют посещать людные места, а также призывают строго соблюдать карантинные меры и своевременно прививаться от коронавируса, поскольку вакцинация снижает риск тяжелого протекания болезни и смерти.

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