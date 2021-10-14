В Донецк доставили почти 200 тонн медицинского оборудования и лекарств из России

Сейчас рабочие занимаются разгрузкой груза и его распределением на складах хранения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкую Народную Республику прибыл очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации. Он стал уже 103-м с начала поставок помощи от россиян жителям Донбасса. Для больниц Республики завезли крупную партию дорогостоящего мединского оборудования и лекарственных средств. Об этом сообщил журналистам директор Департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР Валентин Гордиенко.

- Гумконвой доставил в Донецк более 191 тонны гуманитарного груза - это лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, медоборудование и диагностические иммунобиологические препараты, - заявил он.

Сейчас рабочие занимаются разгрузкой груза и его распределением на складах хранения в Донецке.

Тем временем гуманитарную помощь из РФ получила и Луганская Народная Республика. Девять автомобилей конвоя МЧС России привезли в Луганск медикаменты и медицинское имущество.

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