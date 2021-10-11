Жителей республик Донбасса теперь пропускают по ID-паспортам на еще одном КПП между Украиной и Россией

В Россию в пункте пропуска «Гоптовка — Нехотеевка» стали пропускать граждан Украины по ID-паспортам. Фото: ГПСУ

С октября российские пограничники в пункте пропуска «Гоптовка — Нехотеевка» (между Харьковской и Белгородской областями) стали пропускать граждан Украины по ID-паспортам на основании их прописки на территории ЛНР и ДНР.

Раньше на этом КПП разрешалось проехать только по бумажному паспорту с регистрацией в одной из республик. Поэтому жители ДНР и ЛНР с ай-ди паспортом Украины ездили только через КПП «Меловое-Чертково», который расположен между подконтрольной Киеву Луганской областью и Ростовской областью.

Хорошую новость сначала сообщили в соцсетях дончане, которые ездят в незалежную через Россию. А потом информацию подтвердили в Пограничном управлении ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В дополнение к ID-паспорту для подтверждения факта прописки на территории ДНР или ЛНР необходимо иметь довидку (справку о регистрации места проживания) или вытяг (извлечение) из госреестра.

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