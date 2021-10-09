Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 октября 2021 года: Число больных и умерших от ковида растет

Медикам сложно справиться с большим наплывом пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Эпидемия коронавируса в ДНР не сбавляет оборотов - за прошедшие сутки были зафиксированы более 550 новых случаев заражения жителей этой инфекцией. Такие данные предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- Медики провели 1161 лабораторное исследование. Из них коронавирус был подтвержден у 478 человек, а в 73 случаях диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

За сутки в Республике провели более 1000 лабораторных исследований Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отмечается, что за указанный период были сняты с учета после полного выздоровления 342 пациента, а вот 82 человека не смогли справиться с последствиями ковида и умерли. Кроме того, у 392 больных была выявлена пневмония, медики госпитализировали в больницы 194 из них.

Таким образом, за все время в Республике были обнаружены и учтены 71575 случаев заражения COVID-19. Все еще продолжают лечение 10370 пациентов, выздоровели 55819 граждан, не перенесли болезнь и скончались 5386 человек.

Напомним, жителей ДНР предупредили об опасности заражения гриппом этой зимой. В эпидемиологическом сезоне 2021-2022 годов возможна смешанная циркуляция вирусов, что может привести к тяжелым осложнениям, в том числе пневмониям.

В Минздраве напомнили, что пик заболеваемости гриппом и простудой обычно приходится на начало года, когда у людей снижен иммунитет. Медики просят граждан строго соблюдать противоэпидемические меры - во избежание одновременного заражения гриппом и COVID-19. Тогда инфекция может протекать тяжелее и увеличивается риск летального исхода.

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