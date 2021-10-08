Жителей ДНР предупредили об опасности заражения гриппом этой зимой

Как и COVID-19, грипп может привести к тяжелым осложнениям, но самое страшное, когда эти болезни наслаиваются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой зимой на территории Донецкой Народной Республики может наблюдаться смешанная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием первого из них, являющегося причиной самых тяжелых случаев заболевания. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики.

- В эпидемиологическом сезоне 2021-2022 годов возможна смешанная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием гриппа A(H1N1), который, как и COVID-19, приводит к тяжелым осложнениям, в том числе пневмониям, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что пик заболеваемости гриппом и простудой обычно приходится на начало года, когда у людей снижен иммунитет. Медики просят граждан строго соблюдать противоэпидемические меры - во избежание одновременного заражения гриппом и COVID-19. Тогда инфекция может протекать тяжелее и увеличивается риск летального исхода.

Сейчас в Республике ожидают поступления российской вакцины от гриппа.

- По линии гуманитарной помощи из Российской Федерации ожидается поступление актуальной вакцины от гриппа, после чего гражданам сообщат о начале противогриппозной прививочной кампании, - заявили в Минздраве.

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