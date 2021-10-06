Какую бесплатную медицинской помощь могут получить в России по полису ОМС жители ДНР

Для оказания медуслуг в России гражданин должен состоять на учете в поликлинике по месту регистрации на территории РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Министерства юстиции ДНР рассказали, для чего жителям Республики, имеющим российское гражданство, нужен полис ОМС. И с какими заболеваниями можно обратиться к врачу для получения бесплатной медицинской помощи.

- Полис ОМС имеют право получить все граждане Российской Федерации, в том числе проживающие на территории Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минюсте.

Полис ОМС — это документ, который подтверждает, что его владелец застрахован и имеете право получать бесплатную медицинскую помощь. Полис может быть в бумажном виде и в виде пластиковой карты. Для медицинских учреждений отличий между ними нет. У каждого полиса есть уникальный номер (ЕНП) и данные о владельце: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол.

- Действие полиса распространяется не на все медицинские услуги, а только на те, которые относятся к страховым случаям. Минимальный объем медицинской помощи можно найти в базовой программе обязательного медицинского страхования, - пояснили в Минюсте.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в следующих случаях:

- болезни эндокринной системы;

- расстройства питания и нарушения обмена веществ;

- болезни нервной системы;

- болезни крови, кроветворных органов;

- болезни глаза и его придаточного аппарата;

- болезни системы кровообращения;

- болезни органов дыхания;

- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

- травмы, отравления и другие.

- Кроме общероссийской базовой программы в каждом регионе есть своя программа. В нее входят дополнительные услуги, которые не прописаны в базовом перечне, - отметили в Минюсте.

В ведомстве сообщили, что с полисом ОМС гражданин Российской Федерации имеете право на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.

Диспансеризация — это обследование, которое помогает выявить риски развития различных заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых, сахарного диабета и других).

Чтобы получить полис ОМС на территории ДНР достаточно обратиться в любой удобный отдел Единого регистрационного центра и предоставить паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС.

Если же гражданин Российской Федерации получает полис на ребенка от 14 до 18 лет, то необходимо предоставить паспорт гражданина РФ ребенка, паспорт гражданина РФ родителя или законного представителя (опекуна, попечителя), СНИЛС ребенка, а также документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для опекунов и попечителей).

Если получает полис на ребенка до 14 лет, то необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка на русском языке, документ, подтверждающий наличие гражданства РФ ребенка. Это может быть паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребенке; свидетельство о рождении ребенка при наличии штампа о гражданстве на оборотной стороне; заграничный паспорт ребенка. Также потребуется документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, и СНИЛС ребенка.

- В течение 14 дней после подачи документов в ЕРЦ выдадут временное свидетельство — в том же отделе, где сдавались документы. После чего в течение 14 дней (в случае получения полиса ОМС в бумажном виде) или 30 дней (в случае получения полиса ОМС в виде пластиковой карты) гражданину РФ выдадут постоянный полис ОМС. По временному свидетельству можно получать те же услуги, что и по постоянному полису, - сказали в Минюсте.

Документ на бумажном носителе обойдется в 475 рублей, на пластиковом — в 600. Кроме этого, необходимо оплатить услуги ЕРЦ — 220 рублей.

Тем временем, дончане, которые получили ОМС, обратили внимание на еще один важный момент. Для оказания медуслуг в России гражданин должен состоять на учете в поликлинике по месту регистрации на территории РФ. Это может быть и временная регистрация, а не постоянная прописка. С той же проблемой сталкиваются люди при получении различных выплат и пособий, а также оформления пенсии.

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