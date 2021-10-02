Как в ДНР установить отцовство ребенка

Если родители ребенка состоят в браке, то проблемы с отцовством обычно не возникает Фото: Юрий СОБОЛЕВ

С начала года в ДНР родилось более 6 тысяч детей. Из них 3033 мальчика и 2970 девочек. За девять месяцев заключено 5085 браков. Нередко перед родителями возникает вопрос, как по закону установить отцовство. В пресс-службе Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики рассказали об этой процедуре.

- В соответствии с Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния, регистрация рождения ребенка производится по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей или одного из них, - сказали в Минюсте.

Если родители ребенка не состоят в браке, то рождение ребенка может быть зарегистрировано по месту жительства мужчины, признающего себя отцом ребенка. Для этого он подает заявление об установлении отцовства. Делается это вместе с заявлением о регистрации рождения.

Кстати, женщина и мужчина, которые не состоят в браке, могут подать в ЗАГС заявление об установлении отцовства до рождения ребенка. В таком случае потребуется справка учреждения здравоохранения о беременности женщины.

Бывают случаи, когда отцом ребенка оказывается несовершеннолетний. Тогда орган ЗАГС в течение трех рабочих дней уведомляет родителей или лиц, их заменяющих, о записи несовершеннолетнего отцом ребенка.

- Если заявление об установлении отцовства не может быть подано лично, то оно подается через представителя или высылается по почте, При этом подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. А в самом заявлении следует отобразить все необходимые данные для составления записи акта. Полномочия представителя должны основываться на доверенности, удостоверенной нотариусом, - отметили в Минюсте.

В случае, если ребенок зарегистрирован на основании заявления матери (заявителя), то заявление об установлении отцовства может подать в отдел ЗАГС по месту жительства заявителя, по месту нахождения первого экземпляра записи акта о рождении или по месту вынесения судебного решения об установлении отцовства, вступившего в законную силу.

- Споры об установлении отцовства, оспаривании отцовства рассматриваются в судебном порядке. Соответствующие изменения в запись акта о рождении вносятся на основании вступившего в законную силу решения суда, - подчеркнули в Минюсте.

Между тем, отчество ребенку присваивается по собственному имени отца. Если отец имеет двойное имя, то отчество дается по одному из них - по выбору родителей.

Кстати, по просьбе родителей отчество может также образовываться в соответствии с национальными традициями либо не присваиваться вообще.

Если мать ребенка не состоит в браке, а отцовство не установлено, то отчество определяется по собственному имени лица, которое мать или заявитель указали отцом. Если женщина не состоит в браке с отцом ребенка, то по ее желанию сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении. В таком случае отчество ребенка записывается по указанию матери.

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