Снимали во время украинского обстрела: В ЛНР презентовали масштабный художественный клип «Донбасс за нами»

Самая мощная сцена в клипе снята у памятника «Комбат». Фото: личный архив Романа Разума

В столице Луганской Народной Республики презентовали масштабных художественный клип на песню «Донбасса за нами», слова которой написал донецкий поэт Владимир Скобцов, а музыку Леонид Зинковский из Москвы. Произведение исполнил гвардии старший лейтенант Народной милиции, руководитель ансамбля «Новороссия» Роман Разум, он же выступил автором идеи и продюсером проекта. Об этом сообщили в общественном движении «Мир Луганщине».

– Мы исполнили эту песню в формате военного марша, - говорит Разум. - И усилиями киностудии «Лугафильм» смогли сделать самый масштабный клип, снятый в Донбассе.

Роман признался, что они гордятся тем, что смогли воплотить идею в жизнь и сделать клип. По его словам, самая мощная сцена в нем – это сцена, снятая у памятника «Комбат» политруку Алексею Еременко. На этой площадке мы собрали больше тысячи человек и более десяти организаций ЛНР и России. Там развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и Знамя Победы, которую привезли представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

- В день съемок украинская армия решила «попугать» жителей ЛНР минометными обстрелами, разрывы были видны невооруженным глазом, - рассказывает Роман Разум. - Но обстрелять участников съемок украинская сторона не решилась, и этот момент даже вошел в сценарий клипа. Было непросто, было рискованно и опасно, потому что всего три с половиной километра до линии фронта. Но мы это сделали, несмотря ни на что.

После премьеры, автор текста песни Владимир Скобцов сказал, что считает клип большим достижением в короткометражном жанре.

- Я считал, что такой марш нужно создать, ведь мы сражаемся за русское слово, за русскую культуру, и марш «Донбасс за нами» служит этим целям. Он призван объединять людей. Я вдохновлен клипом, работой всего коллектива ЛНР, это наша гордость, и я горжусь сопричастностью с этим, - сказал донецкий поэт.

Руководитель ансамбля армейского корпуса «Новороссия» Роман Разум отметил, что марш «Донбасс за нами» был создан для торжественных мероприятий, парадов, для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Смотреть видеосюжет ДОНБАСС ЗА НАМИ - Роман Разум "Новороссия" (сл. В.Скобцов, муз. Л.Зинковский)

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