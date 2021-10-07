Что можно увидеть в новом музее Донецкой филармонии

Красную ленточку перерезали министр культуры ДНР Михаил Желтяков и всемирно известная пианистка Валентина Лисица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

История Донецкой филармонии богата и насыщенна. Ее двери открылись 90 лет назад - в январе 1931 года. Здесь временно или постоянно работали многие выдающиеся деятели культуры. Среди них - Валерий Ободзинский, Тамара Миансарова, Владимир Высоцкий…

Филармония пережила Великую Отечественную войну и продолжает функционировать во время нынешней войны в Донбассе. Для жителей Донецка и Республики она стала местом для души. Сюда с удовольствием приходят люди различных возрастов. Билеты на концерты зачастую раскупают в первые дни продаж.

Идея родилась давно

Сюрпризом для горожан стало открытие в стенах филармонии музея собственной истории, где каждый сможет прикоснуться к страницам пути по-настоящему легендарного культурного места. Символично, что музей открыли в Международный день музыки, да и к тому же в Год русской культуры. Красную ленточку перерезали министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков и всемирно известная пианистка Валентина Лисица.

- Это живой музей, который дополняется экспонатами каждого из поколений сотрудников филармонии, - говорит исполнительница. - Я приезжаю сюда в самые переломные годы и вижу, как музыка здесь живет.

Отдельный стенд посвящен гостям ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Музей состоит из центрального зала и двух тематических - экспозиции композитора Сергея Прокофьева, где представлены его личные вещи, и комнаты музыкальных инструментов.

Генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий рассказал «Комсомолке» о том, что к созданию музея шли долго, идея появилась еще в 2016 году.

- К нам приезжали многие интересные музыканты. Сохранилось много старых афиш и фото. Есть много фактов, которым все удивляются: «Да? Правда? Неужели в самом деле?» Хотелось, чтобы каждый зритель, приходя в филармонию, мог зайти, посмотреть, оценить, - рассказывает Александр Александрович.

Редкие кадры Григория Навричевского

В музее будет функционировать фотовыставка, посвященная летописцу истории Донбасса, фотокорреспонденту Григорию Навричевскому. Его дочь передала филармонии фотоматериалы, из которых получилась интересная экспозиция.

- У него действительно большой архив фотографий музыкантов и деятелей искусства, которые приезжали в Донецк на гастроли в советское время, - говорит Александр Парецкий. - Есть и одна из первых фотографий, сделанная в филармонии, которая датируется еще 1940-ми годами, точно и доподлинно дату определить не можем. На сцене филармонии сфотографирован народный артист Советского Союза Сергей Яковлевич Лемешев. Очень интересный кадр. На этом снимке еще видны окна, которые тогда были в концерном зале. На стыке 1960-х и 1970-х годов провели реконструкцию и окна убрали.

В музее экспонируется большой фотоархив Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральный директор филармонии рассказывает, что многие фотографии дают представление об интерьере в зале филармонии до реконструкции - тогда он был более театральным.

- Посетители музея смогут увидеть книгу гостей с автографами и пожеланиями известных деятелей, которые выступали и на сцене филармонии, и в концертах, организованных филармонией на других площадках. В 1980-х годах практически все эстрадные концерты на стадионах организовывала филармония, - рассказывает Александр Александрович. - В этой книге есть автографы и пожелания от Высоцкого, Ротару, Пугачевой, Гурченко и многих известных музыкантов. Правда, книга уже ветхая и будет выставлена под стеклом.

Автограф Владимира Высоцкого Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Автограф Людмилы Гурченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Солдаты с фронта писали письма артисткам

Руководитель филармонии рассказал, что в музее представлены экспонаты, связанные с артистами, которые еще до Великой Отечественной войны работали в филармонии, а потом ушли на фронт.

- Тогда филармония перестала работать. Сохранилась фотография, как выглядело здание в 1943 году после освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В конце 1940-х годов филармония была отремонтирована. Причем в короткие сроки. И началась активная концертная жизнь. Представлена интересная переписка, как с фронта писали письма одной из наших артисток, признавались ей в любви: «Даже в таких условиях, в солдатских, вспоминаем о Вас и о Ваших выступлениях». Это так интересно читать!

В музее экспонируется большой фотоархив Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В музее представлена экспозиция и современного времени. Она посвящена гостям, которые, несмотря на все ограничения и блокадные действия, тем не менее приезжают к нам не только из Российской Федерации, но и из-за рубежа - Валентина Лисица, Фред Бутткевиц, Питер Сейврайт, Николас Конн и другие.

Александр Парецкий пообещал, что музей будет совершенствоваться, а его выставки будут меняться. Он сообщил, что также есть идеи о показах исторических концертов филармонии.

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