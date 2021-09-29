Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 сентября 2021 года: На лечении от COVID-19 находятся 9 654 пациента

28 сентября проведено 1496 исследований, из них выявлено 651 случай заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве здравоохранения ДНР поделились статистикой по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В очередной раз медики диагностируют COVID-19 у 749 человек. У большинства диагноз подтверждается результатами тестов.

— 28 сентября проведено 1496 исследований, из них выявлено 651 случай заболевания (43,5 %) и у 98 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период с учета сняли 542 пациента с полным выздоровлением от COVID-19. Зарегистрировано 26 летальных случаев.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было выявлено 66 394 случая заболевания, из них до сих пор болеют 9 654 пациентов, 51 906 человек выздоровели, умерли 4 834.

В ЛНР COVID-19 заразились еще 155 жителей. Всего с начала пандемии выявили 12 751 случай заболевания. Из них на лечении находятся 1 806 пациентов, 9 619 человек побороли болезнь, умерших 1 326.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав настоятельно советует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации: носить маски, держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки и ограничить посещения мест большого скопления людей.

Тем временем эксперт «Комсомолки» дал дельные советы по укреплению иммунитета для борьбы с коронавирусом.