За последние сутки коронавирусом заразились 155 жителей ЛНР

Порядка 9 тысяч жителей ЛНР переболели коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики зарегистрировали в ЛНР прирост больных коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 заразились еще 155 жителей Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За отчетный период выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 160 пациентов. Летальных случаев зарегистрировано 26.

— Всего по состоянию на 09:00 29 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 12 751, — говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, с начала пандемии в ЛНР коронавирусом переболели 9 619 человек, 1 806 пациентов продолжают получать лечение, умерших 1 326.

С целью недопущения распространения COVID-19 в Республике по-прежнему действует режим повышенной готовности. Власти приняли ряд ограничительных мер, которые коснулись режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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