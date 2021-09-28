Сколько жителей ДНР вакцинировались от Covid-19 с начала года

Жители Республики прививаются российской вакциной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Около 200 тысяч человек сделали прививку от коронавируса с момента поступления вакцины в Донецкой Народной Республике. Об этом ДАН сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кампания по иммунизации населения в ДНР началась 1 февраля этого года. В Республике используют вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», полученные по линии гуманитарной помощи из России.

«Спутник V» - первая российская вакцина против ковида, созданная в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Прививку делают в два этапа, что позволяет спровоцировать первичный и вторичный иммунный ответ. По данным официального представителя препарата, его эффективность составляет 97,6 процентов.

«Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина с эффективностью в 79,4 процента согласно исследованиям Российского фонда прямых инвестиций. После прививки ревакцинация требуется через полгода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 сентября 2021 года: За все время от Covid-19 в Республике выздоровели больше 51 тысячи человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 28 сентября 2021 года (подробнее)