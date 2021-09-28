Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 сентября 2021 года: За все время от Covid-19 в Республике выздоровели больше 51 тысячи человек

За сутки в Республике у 405 человек выявили пневмонии Фото: Александр ГЛУЗ

За все время коронавирус в ДНР за сутки выявили у 65645 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

- 27 сентября проведено 1289 исследования, из них выявлено 510 случаев заболевания и у 47 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 9473 пациентов, выписаны – 51364 человек, умерли – 4808.

За сутки в Республике у 405 человек выявили пневмонии.

- Это на 139 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 186. Всего на лечении 3669 пациентов с пневмониями, из них 1105 - на кислородной поддержке (плюс 121 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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