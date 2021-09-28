Отопительный сезон в Донецке и ДНР 2021: Когда дадут тепло и куда жаловаться, если батареи холодные

В первую очередь тепло получат школы и больницы Фото: Архив "КП"

Отопительный сезон в Донецке и ДНР 2021 стартует на днях. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вечером 27 сентября подписал соответствующее распоряжение о начале отопительного сезона.

Если в течении пяти дней температура воздуха в среднем за сутки не превышает 8 градусов тепла, на шестой день будут запускать котельные. В первую очередь, тепло пойдет в социально значимые объекты - школы и больницы, а потом в многоэтажки.

Все ремонтные работы нужно закончить до 1 октября. А с этим проблема – изношенность труб – около 90%.

- У нас всю зиму стояли разрытые огромные траншеи, - говорит жительница Куйбышевского района Оксана Юрченко. – Но, к чести, коммунальщиков, латали трубы они каждый день. Иногда отключали горячую воду, батареи были холодными. Но, в целом, прошлую зиму пережили с теплом.

Сейчас в городах и районах созданы аварийный бригады и диспетчерские. А команду «начать отопление» отдает глава местной администрации. Он же и отвечает, если настали холода, а батареи ледяные.

Пока погода благоприятствует коммунальщикам: в ближайшие 10 дней днем будет до +16, так что время закончиться ремонты у них есть.

Горячая линия министерства строительства и ЖКХ

+38 062 334 98 11

+38 071 308 49 11

Полный список телефонов аварийных служб Донецка с разбивкой по районам находятся здесь

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