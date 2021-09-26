В Донецке на шахте Засядко третьи сутки тушат пожар и ищут не вышедшего на поверхность горняка

На аварийном участке уголь выдавали на-гора по трем конвейерным лентам. На текущий момент одна из них выгорела полностью, вторая – частично, а до третьей горноспасатели пока не добрались. Фото: МЧС ДНР

23 сентября вечером в столице ДНР на шахте имени Засядько произошла авария: пожар на конвейерной ленте, по которой уголь выдают на-гора, на глубине 1235 метров. Об этом утром следующего дня в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

СПАСАТЕЛИ ЭВАКУИРОВАЛИ 60 ЧЕЛОВЕК

На тот момент горноспасатели МЧС ДНР вывели из задымленных выработок 60 человек. Один из горняков – 39-летний электрослесарь Дмитрий Афанасьев (в его обязанностях откачка воды из шахты) - на поверхность не вышел. Его судьба до сих пор остается неизвестной.

Сейчас тушат пожар и ищут пропавшего шахтера девять отделений военизированной горноспасательной службы. Всего 70 специалистов из Донецка, Макеевки и Горловки. В спасательной операции участвуют и шахтеры-засядьковцы, которые знают под землей все ходы и выходы, как свои пять пальцев.

К РАССЛЕДОВАНИЮ ПОДКЛЮЧАТ ПРОКУРАТУРУ

Обстоятельства шахтной аварии расследует специально созданная комиссия. Под руководством зампредседателя Госкомитета горного и технического надзора Республики Сергея Скрипки причины пожара выясняют представители Министерства угля и энергетики, Федерации профсоюзов, руководства шахты, фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В межведомственной комиссии работают и ученые из профильных научно-исследовательских институтов.

Виктор Катаргин. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вот что в эксклюзивном комментарии «Комсомольской правде» рассказал член межведомственной комиссии, председатель профсоюзного комитета шахты имени Засядько Виктор Катаргин:

- Аварийная выработка из-за пожара до конца пока не обследована. Но уже сейчас непонятно, почему транспортная лента конвейера, по которой уголь выдавали на-гора, сгорела полностью. Этого не должно было произойти – заводы-изготовители это предусматривают согласно требованиям безопасности. Изначально задымление в выработке было именно из-за некачественной транспортной ленты. Поэтому к расследованию причин возгорания на шахте подключим Генеральную прокуратуру.

Межведомственная комиссия сделает выводы о чрезвычайно ситуации на предприятии после локализации пожара. Для этого будет проведен ряд экспертиз, выгоревших транспортерной ленты, кабелей и другого.

СПРАВКА «КП»

Шахта имени Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году и является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Донбасса. Уголь там добывают на глубине свыше километра, от взрывов метана на шахте не раз гибли люди. Угледобывающее предприятие расположено в непосредственной близости от линии соприкосновения в прифронтовом Киевском районе Донецка, оно неоднократно попадало под обстрелы со стороны ВСУ.

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