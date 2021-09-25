В Донецке горноспасатели эвакуировали горняка, которого искали под землей во время пожара больше суток

Обстоятельства ЧП расследует специально созданная комиссия. Фото: МЧС ДНР

Вечером 23 сентября на пульт МЧС ДНР поступило сообщение о пожаре на самой глубокой шахте столицы ДНР. На Засядько загорелся пересып (пересып – это место перегрузки угля с одного конвейера на другой) транспортной ленты в восточном конвейерном штреке на глубине 1235 метров.

В 4.45 сотрудники МЧС вывели на поверхность 60 человек, находившихся под землей, судьба одного горняка больше суток оставалась неизвестной. Спасательная операция осложнялась плотным задымлением горной выработки. 39-летнего электрослесаря искали три отделения горноспасателей (21 боец), еще два – тушили пожар. В этом сотрудникам МЧС помогали сами шахтеры, которые знают под землей все ходы и выходы, как свои пять пальцев.

Обстоятельства ЧП расследует специально созданная комиссия. Фото: МЧС ДНР

Когда уже казалось, что спасательная операция ни к чему не приведет, произошло чудо: бойцы МЧС нашли живым потерявшегося горняка. Мужчине, который пытался починить пересып и предотвратить пожар, они оказали первую медицинскую помощь и подняли на поверхность.

Горняка госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, но его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства аварии расследует специально созданная межведомственная комиссия. Под руководством заместителя председателя Государственного комитета горного и технического надзора ДНР Сергея Скрипки причины ЧП выясняют представители Министерства угля, Федерации профсоюзов, руководства шахты, фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В комиссии работают и ученые из профильных НИИ.

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