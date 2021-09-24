В ДНР ужесточили карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом: Что изменится

Осенние каникулы у школьников Республики продлятся до 17 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Донецкой Народной Республике резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Каждый сутки выявляют более пяти ста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с этим Глава ДНР Денис Пушилин ужесточил режим повышенной готовности. Заведениям общепита и досуга разрешена заполняемость на половину, спортивные соревнования будут проходить без зрителей, а в мероприятиях на свежем воздухе ограничивается число участников - до пятидесяти человек.

Кроме того, запрещено проведение личных и выездных приемов граждан. Государственным органам власти, местным администрациям, предприятиям и другим организациям рекомендуется перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы. Сотрудникам полиции предписано следить за соблюдением гражданами в местах массового пребывания людей масочного режима.

Из-за ситуации с коронавирусом вынужденные школьные каникулы в Республике продлятся до 17 октября. Студенты вузов, техникумов и училищ переведены на дистанционный режим обучения. Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков сообщил журналистам, что обучение в таком формате продлится до тех пор, пока не будут получены соответствующие рекомендации от Минздрава и штаба по борьбе с COVID-19.

Напомним, что сейчас жители ДНР могут бесплатно сделать тест для определения COVID-19. По данным Минздрава, Центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены антиген-тестами для проведения экспресс-диагностики.

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