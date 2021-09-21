В православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы ВСУ обстреляли Ясиноватую из минометов калибром 120 мм

ВСУ не первый раз обстреливают мирные города и поселки Республики именно в православные праздники. ФОТО: Штаб ООС

Утро 21 сентября едва не стало новой трагической страницей в истории Донбасса. Рано утром украинские артиллеристы выбрали своими целями училище №69 и школу-интернат.

Первые выстрелы прозвучали около 7 утра. Били из минометов калибром 120 -мм, рассказали военные ДНР.

Первыми под удар попали поселок Северный и село Васильевка. Это дало время местным властям предупредить жителей об опасности. А потом настал черед социальных объектов – бассейна «Атлантис», училища № 69 и школы интерната №14. В интернате в этот момент находились 112 детей.

- По счастливой случайности никто не пострадал, а может потому, что сегодня большой православный праздник, - рассказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Как сообщает наш источник в военном ведомстве, еще в 2014-15 годах году ВСУ хотели полностью разделить Донецк и Горловку, с последующим взятием их в оперативное окружение. Тогда им это удалось лишь частично – главная дорога между городами простреливается, весь транспорт идет в объезд через Макеевку. Дорога вместо 40 минут занимает 3-4 часа.

- Ничего у них не получится, мы готовы защитить своих жителей, - сказал наш источник в военном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Донбасс под обстрелами: Украинская армия два дня «утюжит» Ясиноватую в ДНР

В городе повреждены учебные здания и газопровод (подробнее)