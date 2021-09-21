Донбасс под обстрелами: Украинская армия два дня «утюжит» Ясиноватую в ДНР

Жителей просят соблюдать осторожность и по возможности спуститься в укрытия Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинская армия продолжает наращивать обстрелы Донбасса. Сегодня утром киевские силовики нанесли новый массированный удар по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Огонь велся из крупнокалиберных орудий. Такие данные сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 7.16 утра вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка по направлению населенного пункта Ясиноватая с применением 120-миллиметровых минометов, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что в направлении Ясиноватой были выпущены 15 мин. В городе фиксируют многочисленные разрушения инфрастуктуры - в районе бассейна «Атлантис», на территории училища №69 и санаторной школы-интерната №14. В последней обучаются 112 детей. Всех воспитанников и сотрудников с самого утра перевели в бомбоубежище. Кроме того, огнем противника был поврежден газопровод.

Горожан просят соблюдать осторожность и по возможности спуститься в укрытия.

- Жителей микрорайонов, находящихся возле училища 69 и бассейна «Атлантис», просим спуститься в убежище. Сохраняйте спокойствие, - просит администрация города в своем телеграм-канале.

Сообщается, что оперативно-наблюдательная группа СЦКК уже выехала на место обстрелов для выяснения обстоятельств и характера нанесенных разрушений.

Вчера огнем ВСУ были обесточены два поселка под городом - Красный партизан и Верхнеторецкое. Фото: штаб «ООС»

Напомним, Ясиноватая подвергается украинским обстрелам уже вторые сутки. Вчера огнем ВСУ были обесточены два поселка под городом - Красный партизан и Верхнеторецкое.

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