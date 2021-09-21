Обстрелом ВСУ обесточены два поселка под Ясиноватой

Накануне киевские военные обстреляли поселок Васильевку в Ясиноватском районе. Фото: штаб «ООС»

В результате обстрела со стороны украинских силовиков два населенных пункта под Ясиноватой остались без света. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

По словам мэра, оперативно восстановить электроснабжение не представляется возможным из-за того, что противник не прекращает вести огонь.

- После прекращения обстрела приступим к ремонтным работам, - заверил Дмитрий Шевченко.

Уточняется, что накануне киевские военные обстреляли в Ясиноватском районе поселок Васильевку. При обстреле один из снарядов угодил в жилой дом, где повредил остекление.

Напомним, 20 сентября под удары украинских войск попали также село Веселое к северу от Донецка и село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики. По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, противник применил подствольные гранатометы, РПГ и стрелковое оружие. В общей сложности, по территории ДНР были выпущены 12 боеприпасов.

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