Украинские военные обстреляли Донецк и Ленинское. Фото: штаб ООС

Украинские военные за сутки два раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории дюжину боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказались Веселое (окрестности бывшего Донецкого аэропорта) и Ленинское, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял гранатометы и стрелковое оружие. Украинская сторона в СЦКК по всем фактам нарушения режима прекращения огня проигнорировала попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины.

Жертв среди мирных жителей и повреждений жилья не зафиксировано.

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