В республики Донбасса за неделю привезли более 340 тонн гуманитарных грузов

В ДНР и ЛНР регулярно привозят гуманитарную помощь от международных организаций. Фото: Посольство Швейцарии

На территорию ДНР и ЛНР за неделю через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» проехало 32 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста и Посольства Швейцарии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Для населения республик Донбасса доставлены средства для очистки воды и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил 342,9 тонны.

Также в Госпогранслужбе отметили, что на всей линии соприкосновения полноценный пропуск осуществляется только на пешем КПВВ «Станица Луганская». Здесь по сравнению с предыдущим периодом интенсивность пассажиропотока увеличилась на 23%. Всего за неделю дорожный коридор в сторону ЛНР прошел 9641 человек, а на Украину - 9777 человек.

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