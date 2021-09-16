В реабилитационный центр ДНР приобрели автомобиль для перевозки инвалидов

Машина рассчитана на четырех пассажиров и объемный багаж. Фото: Минздрав ДНР

В Республиканский реабилитационный центр Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики передали специальный автомобиль для перевоза инвалидов-колясочников. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского ведомства.

- В рамках реализации программы капитальных вложений в отрасль приобрели автомобиль для перевозки инвалидов-колясочников Lada Largus Kub, - рассказали в Минздраве.

Уточняется, что машина рассчитана на 4-х пассажиров и объемный багаж. Автомобиль оснащен аппарелью, по которой инвалид может заехать внутрь на своей коляске, а кресло надежно зафиксирует его ремнями при поездке.

Напомним, в этом году больницы ДНР планируют получить 50 новых санитарных автомобилей. 20 из них уже переданы в Республику. Четыре автомобиля класса «В» поступили в Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Они предназначены для оказания скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния больных на догоспитальном этапе.

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