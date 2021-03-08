В ДНР поступила новая партия «скорых»

20 автомобилей «скорой» помощи уже получены и распределены по медучреждениям Республики. Фото: mzdnr.ru

В Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики пришла новая партия машин скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Это четыре автомобиля класса В, предназначенных для оказания скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния больных на догоспитальном этапе, - говорится в сообщении.

Все авто укомплектованы медицинским оборудованием согласно своему классу.

- Они также соответствуют всем действующим стандартам и ГОСТам Российской Федерации, - пояснил главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Сергей Бондаренко.

Всего в этом году планируется получить 50 новых автомобилей «скорой». 20 из них уже переданы в Республику.

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