Ясиноватая под огнем: ВСУ нанесли новый минометный удар по городу, повреждены учебные здания и газопровод

Жителей просят соблюдать осторожность и по возможности спуститься в укрытие Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня утром украинские войска нанесли новый массированный удар по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Огонь велся из минометов калибром 120 миллиметров. Такие данные сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня, в 7.16 утра, вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка по направлению населенного пункта Ясиноватая с применением 120-миллиметровых минометов, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что в направлении населенного пункта были выпущены 15 мин. В городе фиксируют многочисленные попадания - на территории училища №69, Ясиноватской санаторной школы-интерната №14. Кроме того, огнем противника был поврежден газопровод.

Жителей просят соблюдать осторожность и по возможности спуститься в укрытия. Оперативно-наблюдательная группа СЦКК уже выехала на место для уточнения характера повреждений и фиксации последствий обстрела.

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