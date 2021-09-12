Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 сентября 2021 года: В больницы госпитализировали 122 пациентов с пневмонией

Последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки исследования на ковид в Донецкой Народной Республике не проводились, так как в лаборатории проводили санобработку. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.

Таким образом, по последним данным сейчас на лечении находятся 7257 пациентов с COVID-19. Кроме того, по состоянию на сегодняшний день медики зафиксировали уже 4397 летальных исходов болезни. Всего за период пандемии в ДНР были зарегистрированы 59787 случаев заражения коронавирусом и 48133 выздоровлений.

Помимо этого, за сутки в Республике выявили 195 фактов заболевания пневмониями, что на 30 случаев меньше, чем днем ранее. Из них 122 пациента были госпитализированы в больницы. Всего на данный момент пребывают на лечении 2822 пациента с воспалением легких, из которых 917 человек находятся на кислородной поддержке.

Также по результатам экспресс-тестов с марта были выявлены 2252 пациентов, которые переболели Covid-19 раньше.

Тем временем в лечебные учреждения Донецкой Народной Республики поступило новое медицинское оборудование и 1,5 миллиона тестов для выявления ковида. Такую помощь оказала Республике Швейцария.

В Республику завезли 1,5 миллиона тестов для определения ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству доставило гуманитарную помощь в учреждения здравоохранения Республики в виде медицинского оборудования для больниц, а также тестов для определения COVID-19, - рассказали в Минздраве.

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