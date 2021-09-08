Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 сентября 2021 года: В больницы продолжают поступать больные с пневмонией

За сутки медики выявили 292 новых случая заболевания COVID-19
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Донецкой Народной Республике число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 292. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
- За 7 сентября провели 794 новых лабораторных исследования. Выявили 221 случай заболевания, и еще у 71 человека диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали медики.
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Фото: ИВАНОВА Диана
В Минздраве также уточнили, что за сутки пошли на поправку и выписались из больниц 493 пациента, умерли от болезни 95 жителей. За медицинской помощью обратились 214 больных пневмонией, из них медики госпитализировали 124 человек.
За весь период пандемии в Республике наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 58974 жителей. Из них 47123 человека уже пролечились и выздоровели, 7497 продолжают курс лечения, а вот 4354 не смогли перенести болезнь.
Кроме того, благодаря экспресс-тестам в ДНР выявили 2251 пациента, уже переболевшего Covid-19 раньше.
Напомним, Швейцарский гумконвой доставил в Донецк полтора миллиона антиген-тестов на COVID-19 и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Также через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» три грузовика завезли в ДНР гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста. Это строительные материалы и медицинские средства. Общий вес помощи составил более 53 тонн.
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