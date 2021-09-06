В Луганске открыли памятник Доктроу Лизе - Елизавете Глинке

Доктор Лиза получилась как живая – она улыбается. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 6 сентября, в Луганске торжественно открыли памятник Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Его установили на территории Луганской республиканской детской клинической больницы (ЛРДКБ).

Президент международной благотворительной общественной организации (МБОО) «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева рассказала, что бюст был создан в рамках реализации международного проекта «Аллея Российской Славы». Автор памятника - российский скульптор Салават Щербаков.

- Это первый в Донбассе памятник Доктору Лизе. Для России это святое, светлое имя, пример для подражания. Человек, который трудился над образом Елизаветы Петровны, так удивительно проникся сердцем в ее суть, что памятник получился как живой – Лиза улыбается. Она будет улыбаться вам, вашим детям и, наверное, приносить удачу вам всем в вашем нелегком труде, - сказала Демичева.

Она отметила, что более 700 юных жителей Донбасса получили медицинскую помощь и прошли реабилитацию благодаря организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

- Это дети с очень тяжелыми заболеваниями или дети, страшно об этом говорить, с тяжелыми военными ранениями. Медицинский персонал общественной организации впервые столкнулся с минно-взрывными травмами у детей и вынужден был учиться их лечить, - подчеркнул Демичева.

Ольга Демичева сообщила, что более 700 юных жителей Донбасса прошли реабилитацию благодаря организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Фото: ЛИЦ

Напомним, что Елизавета Глинка была одной из первых, кто откликнулся на беду жителей Донбасса. Она отправляла тяжелобольных и раненых детей на лечение в Россию, а также привозила гуманитарную помощь. Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года.

- Это человек, который на протяжении всей своей жизни оказывал помощь детям всего мира, в том числе и детям Донбасса. Мы, жители Донбасса, благодарны за ту помощь, которую нам оказывала Доктор Лиза и продолжатели ее дела, - сказала на церемонии открытия памятника министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

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