Знаменитый балетмейстер Марио Форелли: «Здесь, в Донбассе, растет новое будущее России»

Марио Форелли вскоре планирует открыть в Донецке свою школу-студию, где смогут заниматься все, кто любит танцы Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Балетмейстер-постановщик, артист цирка Дю Солей, исполнитель уникального номера «Маска» на основе аргентинского танца «Маламбо» - Марио Форелли побывал на прошлой неделе в Донецке.

Здесь он не только провел ряд мастер-классов для донецкой молодежи, но и отобрал тех, кто будет выступать на его шоу в Москве.

«Комсомолке» удалось побывать на одном из мастер-классов и пообщаться с Марио в перерыве между репетициями.

«Я представил, что это ко мне в окно летит снаряд»

В донецком отеле «Виктория» горничные мне советуют идти на звук музыки, он-то меня безошибочно и приводит в огромный танцевальный зал. На подиуме играет рок-группа, под эту живую музыку танцуют человек тридцать молодежи, а в центре всего этого – Марио, экзотический и яркий, как тропическая птица, вдруг оказавшаяся в наших суровых степных широтах.

В мастер-классе принимали участие 40 человек возрастом от 14 до 30 лет Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Марио, как вообще родилась идея приехать в Донецк? – спрашиваю балетмейстера, который объявил 10-минутный перерыв юным танцорам.

- Четыре года назад в Красноярске я имел возможность впервые увидеть выступление донецкой детворы на «Студвесне». Организация самого мероприятия была никакая, но это не помешало мне отметить высокий уровень дончан. А затем я убедился в своих выводах уже в качестве члена жюри на военно-патриотическом фестивале в Москве «Время победы». Я очень давно нахожусь в московском шоу-бизнесе и, признаться, устал от этой инстаграмной тусовки, где хвастаются друг перед другом своими «Ламборджини», купленными в долг. А еще все они делают вид, что не замечают происходящего в Донбассе. Я смотрел на жюри фестиваля, которые со слезой в голосе что-то такое говорили донецким ребятам и вот представил, что сижу я у себя дома на Старой Басманной, пью чай и вдруг ко мне в окошечко залетает снаряд. И что мне от этих ваших слез?

Воевать на танцполе

- А не боялись ехать к нам? Многие, знаете, опасаются санкций.

- Мне 42 года. Я родился в Советском союзе, образование получил в Московском государственном институте культуры и искусств. Мой отец – араб, а мама – еврейка. Вот скажите, за кого мне быть? То, что происходит в Донбассе, мы уже проходили. Вспомним Европу прошлого века. Мало? Но, послушайте, товарищи взрослые, здесь есть дети и они хотят жить.

Мастер-класс от Марио для донецких танцоров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Я подумал, что каждый здесь должен действовать на своем поприще и делать то, что умеет, чтобы хотя бы немного сделать жизнь дончан светлей. Окей! Я умею танцевать, значит будем работать на этом поле. С моим продюсером - Лайной Чайкой мы решили создать такое сообщество-андеграунд, где будут вместе выступать танцовщики, музыканты, артисты цирка, художники, декораторы. Нам часто говорят, что мы утратили эстраду. Но я воспитан вашим земляком – Иосифом Кобзоном, продюсером Игорем Сандлером, которые всегда помогали одаренным детям. Поэтому мы будем воевать на поле искусства.

- Что именно предлагаете? Какую стратегию?

- Я подумал, что талантливые коллективы должны иметь возможность выступать наравне со звездами. У которых, к слову, последняя песня была записана 10 лет назад, и они эту песню крутят по кругу. Почему нет? Здесь, в Донецке, мы очень интенсивно работаем и вот за три дня у нас готова постановка, с которой мы поедем сначала в Москву, а затем по регионам России. В самом ближайшем будущем планирую создать свои школы-студии в некоторых городах России и Донецк – не исключение.

Кроме того, у нас даже в Москве так мало профессионалов среди педагогов по хореографии. Звания «народный» и «заслуженный» - это, конечно, хорошо, но для любого балетмейстера основной показатель работы – это его постановки. Где они? А чему тогда они могут научить молодежь?

Репетиции длились по несколько часов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Любовь и музыка сильнее снарядов

- А как вы оцениваете тех детей, которые пришли на мастер-класс?

- Тут у нас получилась сборная из трех коллективов Донецка и Макеевки. Возраст – от 14 до 30 лет. Мы отзанимались почти четыре часа в первый день, столько же – во второй. Задача непростая – мы танцуем хип-хоп под рок-музыку. Кстати, играть с нами будет донецкая рок-группа «Доминион». Меня радуют полная самоотдача, а еще дисциплина ребят. Думаю, здесь растет новое будущее России. У вас вообще создалась уникальная ситуация, с одной стороны - закрытые границы Донецка его отгораживают от остального мира с инновациями и развитием, но, вместе с тем, спасают и от грязи этого мира. У этих детей – правильное воспитание, которое им дали родители, воспитанные еще при СССР и что, увы, почти утрачено в Москве и Питере.

Была у нас когда-то большая страна – Советский Союз, ее нет, но лозунг дружбы народов никто не отменял. Наш фестиваль в Москве «Woodstock» пройдет под девизом «Любовь и музыка» и в нем, в том числе, примут участие дети из Донбасса. Я и сам жил и буду жить по этому девизу. Мне неважно откуда человек - русский он, израильтянин или из Донбасса, важно, чтобы он был человеком.

- Марио, а не окажется ли так, что наша донецкая детвора, познавшая вкус славы и больших сцен, потом просто уедет из Донбасса?

- Наша школа-студия останется в Донецке, собрав под свое крыло самых талантливых танцовщиков и будет продолжать работать здесь. А если ребята решат попытать счастье где-нибудь еще, кроме Донецка, то ничего плохого в этом нет. Они будут нести с собой имя и имидж Донбасса по всему миру. А потом возвращаться к себе домой, обогащенные опытом и предавать его будущим танцорам. Вы – часть большой России, поэтому движение к центру, нормально.

Марио спешит продолжить мастер-класс, а мне удается пообщаться с человеком, благодаря которому приезд балетмейстера в Донецк, стал реальностью – это Дарья Федько, руководитель Центра медиапроектов «Звезда».

Руководитель Центра медиапроектов "Звезда" - Дарья Федько и продюсер балетмейстера - Лайна Чайка (слева направо) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Наши дети запомнились Марио своим выступлением в Москве, и он мечтал ввести их в свой проект «Музыкальный рок флешмоб», отработав с ними мастер-класс в Донецке. Но были сложности со въездом в наш город, а все из-за коронавирусных мер, - рассказала Дарья. – Стойко выдержали все: мы - подготовку необходимых бумаг ранним утром для пересечения границ, наши гости - несколько часов ожидания на границе. Впереди у нас много работы. Марио видит большие перспективы в нашем городе.

- Нам у вас, в Республике, понравилось, вот буквально с первых мгновений. Ваши пограничники сразу узнали Марио и даже не перепутали с Мигелем, - смеется Лайна Чайка, продюсер балетмейстера. – Вообще Донецк – прекрасный город и люди у вас очень искренние и радушные, в планах у нас долгосрочное сотрудничество. Мы обязательно приедем к вам снова и на гораздо больший срок, хочется лучше познакомиться с городом.

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