«Ночные волки» проедутся колонной до Саур-Могилы в годовщину освобождения Донбасса

У мемориального комплекса запланирован еще ряд мероприятий с участием членов мотоклуба. Фото: пресс-служба "Ночных волков" / ВКонтакте

В 78-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 8 сентября мотоциклисты из клуба «Ночные волки» проедутся колонной из Донецка до мемориального комплекса «Саур-Могила».

— Сообщаем о переносе времени выезда колонны из Донецка на мемориальный комплекс «Саур-Могила» на час раньше! Старт колонны в 07:00 из Мотоцентра (г. Донецк, проспект Ильича, 95а), — предупредили в пресс-служба мотоклуба.

Отмечается также, что мемориальный комплекс в этот день посетят более пяти тысяч ветеранов-участников боевых действий Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Чеченской войны, Грузино-абхазской войны, вооруженного конфликта в Приднестровье, Южной Осетии и войны на Донбассе.

Уже на месте запланирован еще ряд мероприятий: церемония награждения Государственными наградами ДНР, высадка «Русского леса», показ фрагмента из предстоящего байк-шоу, которое состоится в августе следующего года.

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