Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 сентября 2021 года: Швейцарский гумконвой привез в Донецк полтора миллиона антиген-тестов на COVID-19

В Донецк прибыл самый крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией. Фото: Посольство Швейцарии

В минувшие выходные в Донецк прибыл первый из четырех крупных швейцарских конвоев с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии в Украине.

- Это 13-й и самый крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией в восточную часть Украины, - говорится в сообщении.

Цель доставки груза - обеспечить справедливое распределение гуманитарных товаров в интересах пострадавшего от конфликта гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.

Грузовики привезли 2,3 тонны химикатов для очистки питьевой воды, 1,5 млн антиген-тестов на ковид и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Также через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» три грузовика завезли в ДНР гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста. Это строительные материалы и медицинские средства. Общий вес помощи составил более 53 тонн.

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 58225. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7570 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 46458. Летальных случаев – 4197.

Обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 136 пациентов, на 22 меньше, чем за предыдущий день. 62 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 2778 пациентов с пневмониями, из них 929 на кислородной поддержке (+46 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2250 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт». Прививаться препаратом могут и дончане старше 60 лет.

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