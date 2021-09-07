Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 сентября 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 7793 пациентов

Лечение от Covid-19 продолжают 7793 пациентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 6 сентября исследований коронавирус в ДНР выявлен еще у 457 жителей.

- 6 сентября проведено 1161 исследований, из них выявлено 411 случая заболевания и у 46 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 58 682 случая заражения коронавирусом.

Из этого числа 46 630 человек выздоровели. Зарегистрировано 4259 летальных случаев. Лечение продолжают 7793 пациентов.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что за сутки в Республике выявлен 261случай пневмоний, это на 125 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализировано 174, - говорят в здравоохранительном ведомстве. - Всего на лечении 263 пациентов с пневмониями, из них 914 на кислородной поддержке.

Ранее сообщалось, что Швейцарский гумконвой привез в Донецк полтора миллиона антиген-тестов на COVID-19.

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