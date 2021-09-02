Украинский генерал Сергей Наев признал, что преступные приказы на обстрелы жителей Донбасса отдают командиры бригад

В течение пяти лет Сергей Наев в разных должностях руководил операциями ВСУ в Донбассе. Фото: Скриншот видео «1+1»

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в передаче на украинском телевидении заявил, что для подразделений в Донбассе запретов на открытие огня нет (генерал назвал обстрелы «ответным огнем»).

- Командующий «операции объединенных сил» («ООС») и командиры оперативно-тактических группировок (ОТГ) разрешают командирам бригад открывать огонь, но докладывать в штаб. Решение принимает командир бригады, - сказал Наев.

Отметим, что в сводках Народной милиции ДНР часто звучит, что приказ на обстрел дал такой-то командир бригады. Генерал только подтвердил уже известный защитникам республик механизм принятия решений украинских карателей в Донбассе. В случаях, если от обстрелов пострадали люди или их жилье, Генпрокуратурами ДНР и ЛНР возбуждаются уголовные дела. Именно в отношении командиров бригад, которые отдают преступные приказы. Кроме этого, часто дела заводят и в Следственном комитете России. Там уже накоплено большое досье на бывших и нынешних командиров бригад ВСУ.

Кстати, выступление Наева последовало после беспрецедентных обстрелов, которые ВСУ устроили в большой православный праздник Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа. В Горловке от взрыва 122-миллиметрового снаряда получили ранения двое детей из семьи Курбановых – 10-летний Дима и 7-летняя Настя.

В Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что к этому обстрелу причастны военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Стреляли из арторудия по приказу командира бригады Вячеслава Котлика.

На следующий день в Республике отмечали седьмую годовщину разгрома украинской армии под Иловайском. Вспоминали о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. А на Украине приспустили флаги и провели общенациональную минуту молчания по убиенным карателям из ВСУ и добробатов. И даже ток-шоу по этому поводу устроили, пригласили на него Наева.

В Донбассе Наев любил попозировать на камеру. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Напомним, что Сергей Наев участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Более года (до мая 2019 года) был командующим «операцией объединенных сил» («ООС»). «Прославился» заявлением, что знает, как за сутки выйти на границу с Россией. Потом ушел в Киев на повышение. Нынешняя его должность не связана с непосредственным руководством войсками в Донбассе. Командование объединенных сил (КОС) ВСУ – это структура по стандартам НАТО. Через нее генералы Североатлантического альянса управляют сухопутными войсками, авиацией и флотом всей Украины.

Сергей Наев сохранил свою должность во время «большой зачистки», которую недавно устроил президент Владимир Зеленский среди генералитета. Тогда в ВСУ сменили почти весь руководящий состав.

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