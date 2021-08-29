В ООН напомнили Украине о бесчинствах военных в Иловайске

В Иловайске возле мемориала «Скорбящей Матери» прошел митинг памяти. Фото: ilovaisk.ugletele.com

Сегодня, 29 августа, в ДНР отмечают седьмую годовщину разгрома украинской армии под Иловайском. В городе прошел митинг памяти. А на Украине приспустили флаги и провели общенациональную минуту молчания по убиенным солдатам ВСУ и карателям из добробатов.

Накануне Управление Верховного комиссара ООН по правам человека напомнило укронацистам, что натворили в Иловайске «освободители». За месяц боев из 1800 частных домовладений были разрушены 600, повреждены 166 многоэтажных домов, школы, больница, предприятия железнодорожного транспорта. Три недели в городе не было света, воды, газа. Не работало ни одно медицинское учреждение. Было убито не менее 36 человек (18 мужчин и 18 женщин), 84 ранено. Но эти цифры неполные.

Укронацисты из добробата «Донбасс» (запрещенная в РФ организация) оказались причастны к пыткам жителей, которые содержались с 18 по 28 августа в иловайской школе № 14. После во дворе школы было обнаружено групповое захоронение с телами гражданских лиц.

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