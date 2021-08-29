10-летний Дима Курбанов из Горловки: Заходил домой, когда сзади жахнуло. Потрогал плечо, а там кровь

В палате рядом с Димой и Настей постоянно находится их мама Яна Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские военные обстреляли Горловку из 122-миллиметровых артиллерийских орудий в большой православный праздник Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа. В результате получили ранения двое детей из семьи Курбановых – 10-летний Дима и 7-летняя Настя.

- Мы давно заметили, что самые мощные обстрелы мирной части города бывают на большие православные праздники, - сказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

Он одним из первых приехал в больницу, куда привезли пострадавших детей. Настя получила контузию, а десятилетний Дима - осколочное ранение лопатки. Врачи оказали им необходимую помощь.

Вечером, около 20 часов в семье Курбановых - в доме №16 на улице Чайковского - собирались ужинать, играла музыка. Дима и Настя играли во дворе. Неожиданно начался обстрел. Возле дома сильно грохнуло.

- Я заходил домой, когда сзади жахнуло. Потрогал плечо, а там кровь. Мама зажала рану пальцем. А у сестры ранения не нашли. Только слышала плохо, - вспоминает Дима Курбанов.

Такую воронку возле дома Курбановых оставил 122-миллиметровый снаряд. Фото: Иван ПРИХОДЬКО

Отец Димы затащил всех в подвал и вызвал «скорую». Машина приехала через пять минут, и детей отвезли в больницу.

Раненый мальчик заверил мэра города, что с ним уже все в порядке.

— Вот что значит дети войны. Сидит раненый ребенок и говорит, что у него все нормально, но он в шоке еще, — прокомментировал Приходько.

Врачи говорят, что Диме повезло – задеты только мягкие ткани. У мальчика медики констатировали баротравму справа, сотрясение головного мозга, посттравматический отит, минно-взрывную травму в области лопатки. Настя получила баротравму справа, сотрясение головного мозга.

Сейчас дети находятся в медобъединении «Семья и здоровье» под наблюдением высококвалифицированных врачей, их здоровью ничего не угрожает. Но в глазах детей читается ужас, испытанный от пережитого. Они боятся возвращаться домой.

Власти Горловки окажут всестороннюю помощь пострадавшей от обстрела семье.

- Я уверен, что справедливое возмездие настигнет всех, кто причастен к этому обстрелу, и за каждую пролитую детскую слезинку украинские военные преступники горько поплатятся, - заявил Иван Приходько.

Мэр города Иван Приходько одним из первых приехал в больницу, куда привезли пострадавших детей. Фото: Иван ПРИХОДЬКО

В Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что к обстрелу причастны военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Она базируется в Ивано-Франковской области, а в Донбасс приезжает по ротации поднабраться «боевого опыта» в обстрелах мирных городов и поселков. Стреляли из арторудия по приказу командира бригады Вячеслава Котлика каратели 109-го горно-штурмового батальона.

Также в тот день обстреляли другой горловский поселок - Доломитное. Всего в Горловке повреждены шесть жилых домов, автомобиль, обесточены 10 трансформаторных подстанций.

В праздничный день досталось и поселкам Донецка и Ясиноватой. Под огнем из тяжелых минометов и гранатометов оказались Старомихайловка на западе столицы, а также Каштановое и Веселое на западе Ясиноватой. Всего по территории ДНР за одни сутки украинские каратели выпустили 77 снарядов, мин и гранат. В Каштановом были повреждены четыре дома, в Старомихайловке – перебит электропровод.

От осколков снаряда пострадал автомобиль семьи Курбановых. Фото: Иван ПРИХОДЬКО

В Народной милиции заявили, что с целью защиты жизни и здоровья населения Республики были вынуждены открыть ответный огонь. Огневые точки ВСУ подавлены. Потери противника уточняются.

На следующий день в украинском штабе «операции объединенных сил» («ООС») насчитали 10 раненых и получивших боевые травмы. Сегодня утром приплюсовали еще одного пострадавшего от ответного огня военнослужащего. В общем, аукнулась карателям кровь горловских детей.

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