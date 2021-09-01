Глава ДНР Денис Пушилин дал напутствие школьникам Республики

Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

В День знаний Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил торжественные линейки Специализированной школы с углубленным изучением английского языка № 11 города Донецка и в Макеевского лицея № 1 «Лидер».

Руководитель государства поздравил школьников с началом учебного года.

- Вот и снова 1 сентября, вот и снова каникулы уже позади. Безусловно, сегодняшний день для каждого разный: кто-то идет в первый класс, кто-то сегодня услышит в последний раз первый звонок, - говорит Денис Владимирович. - Очень рассчитываю, что лето прошло хорошо, успели все отдохнуть, набраться сил и приготовиться к очень важному этапу получения знаний. Конечно же, школа не только знания дает, она формирует образ жизни, образ и принципы мировосприятия, взаимодействия – это на всю жизнь.

В этом году в Республике больше 14 тысяч первоклашек. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Республики пожелал ученикам продуктивного учебного года, а учителям и родителям – не забывать, как это быть ребенком.

- И пусть вы будете для детей такими наставниками, о которых мечтали сами в детстве, - обратился к учителям Пушилин.

- Ребята, хотел бы вам пожелать использовать все возможности этого учебного года, впитать как можно больше знаний, заполучить как можно больше друзей, - сказал Глава ДНР школьникам.

1 сентября 2021 года первый звонок прозвучал в 502 школах Донецкой Народной Республики. В этом году за парты сели 144,8 тысячи ребят, из них 14,2 тысячи – первоклассники. Об этом сообщается на официальном сайте Главы ДНР.

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