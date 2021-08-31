Как появилась на свет самая известная фотография Александра Захарченко?

Первый Глава ДНР Александр Захарченко. ФОТО: Александр Хотиненко

Наверняка вы все видели самую известную, официальную фотографию первого Главы ДНР Александра Захарченко. В камуфляже, с наградами. Она была на здании оперного театра в день похорон, да и сейчас используется очень часто.

Эта фотография была сделана на «Алтае» 29 апреля 2016 года во время моего интервью с «Батей». Мы тогда вместе со Светланой Кумановой, которая нынче является депутатом Народного Совета, готовили второй выпуск альбома «Золотые Звезды Героев», посвященного Героям Донецкой Народной Республики. В отличие от первого выпуска, который готовился в спешке к 9 мая 2015 года, второй был более основательным. С героями или их родственниками обязательно делались большие интервью, для фотографий был приглашен профессиональный мастер, который работал даже с Януковичем в бытность последнего президентом Украины.

В общем, к тому моменту весь материал был практически готов, оставалось только пообщаться с Главой и сделать его фото.

А нужно сказать, что в отличие от нынешнего, скажем так, кабинетного периода моей журналистской деятельности, в 2014 – 2016 году на месте мы находились очень редко. Вот и в тот день мы с оператором Александром Гриценко, известным всей Республике как «Индеец», находились у черта под боком, а именно на позициях в районе Ясиноватского блок-поста. Работали с военными, набирали материал об оперативной обстановке, так сказать.

И вдруг звонок: «Через 20 минут вы должны быть у Захарченко!» Педаль в пол – и полетели! Только и успел, что на «базе» сполоснуть руки да вместо бронежилета натянуть пиджак – все-таки кГлаве государства шел, а не куда-то еще.

Вообще, Захарченко был не шибко многословным. Особенно не любил о себе говорить. Нужно было обязательно расспросить о боевых товарищах, подвести к каким-то случаям из жизни для того, чтобы он хоть что-то о себе рассказал. Иногда я думаю, что из-за отсутствия реального фактажа писатель Прилепин и понапридумывал всяких басен про маузер Буденного, шашку барона Врангеля и семь Героев Советского Союза. Уж очень ему хотелось какой-то невероятно героический образ создать. А потом эти фантазии и полезли в массы как какой-то факт.

Справа налево: Алексей Акутин, Глава ДНР Александр Захарченко, Светлана Куманова, Александр Гриценко. ФОТО: Александр Хотиненко

На деле же Захарченко рассказывал про шестнадцатилетнего парнишку с позывным «Скутер», который в период боев за Шахтерск доставлял ополченцам самые быстрые и самые точные разведданные о противнике. О радости, когда взяли Аэропорт и Дебальцево. О бессилии, когда теряешь своих друзей.

Так что придумано о Захарченко многое. Того, чего не было. В том числе и руками журналистов. Например, Семен Пегов в фильме «Его оплот» переборщил малость, как мне кажется. Любая историческая личность многогранна, она не делится четко на черное и белое. Потому что историческая личность вынуждена поступать не только по ситуации, но и против ситуации. А это требует подчас самых невероятных маневров. О которых обыватель, зачастую, и не задумывается.

А Захарченко уже часть нашей истории.

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