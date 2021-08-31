«Саша хотел, чтобы Донбасс процветал»: В Донецке почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко

Родители Александра Захарченко – Владимир Николаевич и Тамара Федоровна у могилы сына. Фото: Сайт Главы ДНР

Три года назад в этот день не стало первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Батя, так его называли многие, погиб в результате подлого теракта украинских спецслужб. Проводить Захарченко в последний путь 2 сентября 2018 года пришли более 200 тысяч жителей. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал убийство подлым и выразил надежду на то, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.

До сих пор многим не верится, что Захарченко больше нет. Однако в памяти миллионов людей остался его взгляд, проникающий прямо в душу, его речи, который порой пробирали до мурашек, и его мечты, которые разделяют жители Республики.

Бюст Первого Главы ДНР

Утром 31 августа жители столицы стали собираться на «Аллее Героев» в Парке Ленинского Комсомола Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утром 31 августа жители столицы стали собираться на «Аллее Героев» в Парке Ленинского Комсомола. Почтить память Героя Республики пришли Глава ДНР Денис Пушилин, родители Захарченко – Владимир Николаевич и Тамара Федоровна, представители правительства, военнослужащие.

- Александр Захарченко взял на себя ответственность в самый трудный и переломный момент истории. Когда в 2014 году произошел государственный переворот, когда донецкие и региональные власти, местная элита сбежали, простые жители были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защитить Донбасс от неонацистов и киевского произвола. Александр Владимирович был в числе первых, кто начал борьбу за свободный Донбасс, - сказал Денис Владимирович. - Мы помним его как очень открытого, простого, жаждущего справедливости человека. Именно этим по праву он заслужил уважение жителей Донецкой Народной Республики. Именно таким он останется в нашей памяти навсегда.

Глава ДНР Денис Пушилин почтил память Александра Захарченко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Родители Александра Захарченко поблагодарили всех за то, что память об их сыне хранится и передается будущим поколениям.

- Как сказал Денис Владимирович, Саша хотел, чтобы Донбасс процветал. У него было много задумок, много хороших мыслей, но он не сумел закончить те дела, которые обещал сделать для Донбасса. Глядя на всех присутствующих, я уверен, что мы доведем его дело до конца. Победа будет за нами, – сказал Владимир Захарченко.

- Спасибо за то, что вы его помните. За то, что осуществляете его мечты. Мы гордимся, что у нас такой сын, что у нас такая Республика, – обратилась Тамара Захарченко.

Родители Александра Захарченко – Владимир Николаевич и Тамара Федоровна Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утром 31 августа жители столицы стали собираться на «Аллее Героев» в Парке Ленинского Комсомола Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Затем люди выстроились в очередь, чтобы возложить цветы к бюсту Захарченко. Многие не могли сдержать слез. После этого руководитель Республики, родители Александра Захарченко, его близкие отправились на кладбище Донецкое море, чтобы постоять у могилы Героя ДНР и вспомнить его добрым словом.

Александр Захарченко похоронен на кладбище Донецкое море Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня в Донецке пройдет акция памяти. Ровно в 17.28 в течение одной минуты будут включены звуковые сигналы на телеканалах и радио Республики, гудки на заводах, а также электросирены системы централизованного оповещения населения.

Читайте также

Советник Главы ДНР Елена Никитина о гибели Захарченко: Во время похорон Гиви он мне сказал: «Когда будут меня везти на таком же лафете, снимите это красиво»

31 августа 2018 года не стало первого Главы ДНР (подробнее)