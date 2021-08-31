Советник Главы ДНР Елена Никитина о гибели Захарченко: Во время похорон Гиви он мне сказал: «Когда будут меня везти на таком же лафете, снимите это красиво».

Похороны Александра Захарченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Я запомнила нашу первую личную встречу, после которой у меня остались именно такие впечатления. Она произошла 7 августа 2014 года, когда на заседании Совета Министров, членом которого я была, премьер-министр (тогда высшая должность в Республике) Александр Бородай сложил с себя полномочия и предложил на должность Председателя Правительства Александра Захарченко.

После заседания Правительства вся пресса по привычке начала одолевать вопросами Бородая, а новый руководитель ДНР, за которого только что проголосовал Совмин, скромно ожидал его на лестничной площадке. Тогда-то я к нему и подошла, попросив рассказать свою биографию. Александр Владимирович без обиняков начал мне излагать о детстве, работе, семейной жизни, как будто я его давняя знакомая. Он откровенно отвечал на любые мои вопросы.

Через час на меня обрушился шквал звонков с просьбой предоставить биографию Александра Захарченко, а она уже стояла на сайте в открытом доступе.

Но не всегда с Александром Владимировичем было так легко. Прессу он не жаловал, за исключением заслуженных военкоров — они с ним разговаривали на одном языке.

Как раз медийную работу с ним было выстраивать сложно — его можно было долго уговаривать на интервью, а потом оно отменялось в самый последний момент. Он понимал необходимость публичности, но не любил это дело, и в его рейтинге приоритетов СМИ были далеко не на первом месте.

С каждым человеком он общался на равных, любил рассказывать истории из своей жизни, умел это делать увлекательно, с какой-то исконно народной мудростью.

Одну историю он мне недорассказал, о чем я очень жалею. Меня только выписали из больницы после ранения – я была еще в корсете, рука, забинтована наперевес. И, заходя в здание на работу, я столкнулась с Александром Владимировичем. Он подробно расспросил о самочувствии и посетовал: «Теперь осколки будут давать о себе знать всю жизнь, особенно ныть на погоду, по себе знаю». Дело было осенью 2014 года, еще до его дебальцевского ранения, и я только хотела поинтересоваться, где именно он получил осколки, как его позвали на совещание — все собрались и ждали только руководителя Республики.

Когда же его ранили, он довольно быстро вернулся в строй, очень мужественно перенося сильную боль. Помню, на заседаниях Правительства, когда она была особенно невыносима, он брал какой-то предмет в руки и крепко, до сильного напряжения, его сжимал. И так могло продолжаться часами.

Александр Захарченко предчувствовал, что своей смертью не умрет. Во время похорон Гиви он мне сказал: «Когда будут меня везти на таком же лафете, снимите это красиво».

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