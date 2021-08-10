11 августа в ЛНР пройдет эксгумация тел жертв агрессии Украины

Анна Сорока. Фото: ЛИЦ

В селе Сабовка Славяносербского района ЛНР 11 августа начнутся работы по эксгумации тел жертв агрессии Киева. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики, сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

- Работа предстоит огромная, в настоящий момент мы располагаем сведениями о более чем 10 массовых захоронениях и огромном количестве единичных захоронений неустановленных лиц, - сообщила она.

Сорока отметила, что это все жертвы украинской агрессии.

- Первые раскопки мы будем вести по предполагаемым местам захоронений мирных жителей ЛНР. Начинаем с завтрашнего дня, 11 августа. Первое вскрытие захоронения будет производиться в селе Сабовка Славяносербского района, - отметила первый замминистра иностранных дел ЛНР.

Сорока отметила, что более детальную информацию раскрывать не будет.

- Прошу нас понять, это все-таки оперативная информация, больше, конечно же, следственное действие, - говорит она. - Мы не просто отдаем дань уважения, это не просто наш священный долг, мы расследуем военные преступления. Здесь очень важно процессуальное сопровождение, поэтому все это будет сопровождаться координацией всех правоохранительных органов, общественников, чтобы все это было зафиксировано, дана оценка и направлено по принадлежности.

Напомним, В Республиках Донбасса займутся совместными поисками захоронений жертв агрессии Украины. Для поиска пропавших без вести во время войны были созданы специальные межведомственные комиссии.

Конкретно

Жители Республик Донбасса и территорий, временно подконтрольных Киеву, которые могут сообщать любые данные, которые поспособствуют поиску пропавших без вести людей, могут обратиться на горячую линию: 071 404 69 29, 072 216 80 30. Либо написать на электронный адрес komissiya_poisk@mail.ru (Донецк) и wg-img-lpr@ya.ru (Луганск)

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