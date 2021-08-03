Испытано на себе: Как дончанка делала прививку от коронавируса в России - часть 2

Друзья смеются, что моя грудь – лучшая агитация за вакцинацию, мол, можно это представить, как побочный эффект от прививки. Но в целом, ситуация с вакцинацией в ДНР совсем не смешная Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Часть 1

Как раз в тот день, когда подошел срок моей второй вакцинации от Ковид, в ДНР, через несколько месяцев ее отсутствия, наконец-то, привезли вакцину. Правда вакцину «Спутник-Лайт» и всего 86 тысяч доз, заявив, что будут прежде всего прививать самые уязвимые слои населения и тех, кто зарегистрировался на прививку ранее. А потому все разговоры о принудительности прививок и об их эффективности у нас, в ДНР, разбиваются об элементарную невозможность сделать полноценную вакцинацию «Спутником V».

В ДНР только «Спутник-Лайт»

И, хотя я подала заявку на вакцину еще в феврале, но уповать на приглашение от родного Минздрава не стала. И правильно сделала, до сих пор никто мне не позвонил.

- А вот объясни мне, почему ты гражданка ДНР, постоянно проживающая в Республике, не смогла у себя сделать прививку и едешь специально для этого в РФ, тратишь деньги на дорогу, а украинский адвокат Татьяна Монтян при этом спокойно привилась у вас? – задает мне риторический вопрос знакомая. Ответь ей мне нечего. Мы, дончане, уже привыкли, что с каждым годом количество таких вопросов неудержимо растет, а потому не сушим ими лишний раз голову.

Итак, в конце июля я снова направилась в село Покровское Ростовской области, чтобы закрепить, так сказать, эффект и сделать повторную вакцинацию «Спутником V». Благо, путь в Россию-матушку уже проложен. Очень было приятно вновь встретить тех попутчиков, с которыми мы прививались в первый раз. Расспросила их с интересом о том, как они перенесли первую прививку.

Практически так же, как и у меня, у них наблюдались небольшая температурка, озноб и боль в месте укола в первый вечер после вакцинации. На следующий день симптомы стали практически незаметны, а к третьему дню и вовсе исчезли.

Народа на вакцинацию немало Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Для вакцинации в РФ необходимо российское гражданство

Вторая вакцинация отличалась только тем, что мы не стояли больше в очереди в регистратуру, как нам пояснили, наши данные внесли при первом посещении поликлиники.

От нас только требовалось вновь заполнить анкету-опросник и проследовать к кабинету терапевта. Там нам измерили сатурацию, температуру, давление и отправили на прививку. Тех, кто вакцинируется повторно, вызывают отдельно. Нужно признать, что народа не стало меньше.

Я поинтересовалась у врача, могут ли жители ДНР без российского гражданства сделать в РФ прививку от ковид, оказалось – нет. Ведь для этого необходим СНИЛС, да и страховой полис, а без паспорта гражданина РФ эти документы не получить. Как врач выразилась: «Мы бы с дорогой душою, но нужен СНИЛС».

Вторая прививка прошла совершенно незаметно, то есть ни озноба, ни температуры, ни слабости на второй день не было. Разве что, как и в первый раз, была легкая боль в месте прививки. Как будто я эту руку ушибла или мышцу в спортзале растянула. Но все это исчезло на третьи сутки после вакцинации.

Сначала нужно заполнить анкету-опросник Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Человеческий фактор не исключен нигде

Я терпеливо стала ожидать свой сертификат вакцинации, который, как нам пообещали в поликлинике, должен прийти, если не в тот же день, когда мы сделали прививку, то на следующий - уж точно.

Удивительно, но ни в первый, ни во второй день сертификат я так и не получила. На третий день я уже начала нервничать. Просто у меня вообще наблюдается особенная фартовость в получении документов – если можно что-то напутать в моих данных, это обязательно случится. Я давно не удивляюсь, после того, как мне дважды возвращали документы, поданные на российское гражданство, в которых чиновники делали ошибки, а я не замечая ставила роспись.

Начали выяснять, в чем же проблема. В этот раз ошибка закралась в дате рождения. Бабушка-божий одуванчик, записывавшая нас в регистратуре (вот прям не могу на нее сердится, столь обходительна она была) решила состарить меня на пару лет. Возраст мой был восстановлен, для этого пришлось пару раз позвонить в поликлинику Покровского и, вуаля, к вечеру сертификат вместе с QR-код появился в моем личном кабинете на Госуслугах. Осталось только распечатать его и сохранить в телефоне.

Советы чипированного, то бишь вакцинированного

Итак, полная вакцинация мне обошлась в 4 тысячи рублей (расходы на дорогу, я воспользовалась услугами перевозчика), два дня с подъемом в пять утра и возвращением домой после 18.00, а также многочасовым стоянием на границе, благо, что у нас был пеший переход.

1. Для прививки нам необходимы:

- паспорт РФ;

- СНИЛС;

- полис ОМС (даже временный);

- желательно, российский номер телефона, хотя у некоторых моих попутчиков его не оказалось, в регистратуре поворчали, но в вакцинации не отказали;

- а еще нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах, именно туда придет ваш сертификат о вакцинации.

2. Постарайтесь ничего серьезного не планировать хотя бы на два дня после вакцинации, у всех, с кем прививалась я и кто делал прививку после, наблюдалась легкая реакция в виде температуры и слабости на следующие сутки после вакцинации. У вас ее может вовсе не быть и тем не менее.

3.Запомните, а лучше запишите дату второй прививки. Тут действует правило: позже можно, раньше – нет.

4. Не поленитесь проверить правильность ваших данных в заполненной регистратором карте. Помним про 20% «везунчиков», не получивших сертификат после вакцинации.

5. Сертификат должен прийти в ваш личный кабинет на Госуслугах максимум на второй день после прививки. Если этого не произошло, свяжитесь с поликлиникой, где вы прививались.

Ну, и не болейте! Как известно, прививка не дает 100% гарантии от ковида, а потому больше гуляйте на свежем воздухе, укрепляйте иммунитет и не читайте плохие новости.

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