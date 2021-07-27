Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 июля 2021 года: Почти 40 тысяч человек переболели COVID-19

В ДНР начнут вакцинировать людей «Спутником Лайт» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике зафиксировали прирост больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 283 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 26 июля проведено 767 исследований, из них выявлено 283 случая заболевания (36,9%), — говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавируса в ДНР выявлено 44 950 случаев заболевания, из них на лечении стационарном и амбулаторном находятся 3 533 пациента, выписаны 39 887 человека, летальных случаев зарегистрировано 3 530.

Тем временем стало известно, что в Республику едет очередная партия вакцины против COVID-19. На этот раз жителей будут прививать «Спутником Лайт». Это облегченный вариант российской вакцины «Спутник V», который не требует введения второй дозы препарата. Его эффективность оценивается в 79,4%, предназначен для профилактики коронавирусной инфекции у лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

Для вакцинации потребуется только один визит в поликлинику. Формирование активного иммунитета начнется через неделю после получения прививки и достигнет максимума через четыре недели. Более детально о процессе вакцинации можно прочитать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин: Вакцину «Спутник Лайт» получат жители из первоочередных групп, а также все желающие, которые раньше зарегистрировались

28 июля в Донецк привезут российскую вакцину «Спутник Лайт» (подробнее)