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Общество26 июля 2021 18:44

Глава ДНР Денис Пушилин: Вакцину «Спутник Лайт» получат жители из первоочередных групп, а также все желающие, которые раньше зарегистрировались

28 июля в Донецк привезут российскую вакцину «Спутник Лайт»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» является однокомпонентной, то есть не требует введения второго компонента

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» является однокомпонентной, то есть не требует введения второго компонента

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 28 июля, в Республику при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» прибывает вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Как и вакцина «Спутник V», она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, но является однокомпонентной, то есть не требует введения второго компонента.

Всего ожидается около 86 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». После прибытия вакцины в самое ближайшее время она будет распределена в прививочные пункты, оборудованные на базе учреждений здравоохранения в городах и районах ДНР. К оперативному открытию готов 51 пункт.

- С прибытием в Республику очередной партии препарата мы можем говорить о продолжении проведения иммунизации лиц из первоочередных групп, особенно подверженных риску заражения, а также всех желающих жителей Республики. В первую очередь это касается тех, кто прошел регистрацию на сайте Министерства здравоохранения ДНР и в медицинских учреждениях, - отметил Денис Пушилин.

Он напомнил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

- Благодаря прививочной кампании, работе наших медиков, введенным ограничениям, направленным на сохранение жизни и здоровья жителей, мы избежали тех последствий, которые можем наблюдать в мире, - подчеркнул Глава ДНР. - Уверен, каждый житель Республики сегодня понимает, что победить COVID-19 и сдержать его распространение мы можем только путем массовой вакцинации и выработки коллективного иммунитета.

Денис Пушилин отметил, что с тех пор как Донецкая Народная Республика столкнулась с пандемией коронавируса, сдерживать распространение инфекции и бороться с ней нам помогала Российская Федерация. Это поставки дорогостоящего медицинского оборудования, лекарственных препаратов, тест-систем и расходников для проведения ПЦР-исследований.

- Во многом благодаря этому мы преодолеваем трудности и справляемся с недугом, представляющим угрозу для здоровья наших граждан, - заявил Глава ДНР. - От имени жителей Донецкой Народной Республики выражаю искреннюю благодарность России за помощь и поддержку.

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