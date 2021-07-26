Кого в ДНР будут вакцинировать «Спутником Лайт»

«Спутник Лайт» предназначен для профилактики коронавирусной инфекции у лиц в возрасте от 18 до 60 лет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Министерство здравоохранения ДНР разъяснило, как будет проходить вакцинация жителей вакциной «Спутник Лайт», которую привезут в Республику 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что «Спутник Лайт» — облегченный вариант российской вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата. Его эффективность оценивается в 79,4%, предназначен для профилактики коронавирусной инфекции у лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Действие препарата распространяется на все штаммы коронавируса.

Для вакцинации потребуется только один визит в поликлинику, что позволит увеличить темпы иммунизации среди населения. Формирование активного иммунитета начнется через неделю после получения прививки и достигнет максимума через четыре недели.

Процедура проведения вакцинации прививки будет осуществляться по ранее отработанной схеме:

• осмотр врачом с измерением температуры;

• сбор эпидемиологического анамнеза;

• измерение сатурации, ЧСС, АД, аускультация дыхательной и сердечнососудистой системы, осмотр зева;

• заполнение формы осмотра перед вакцинацией от COVID-19, информированного добровольного согласия;

• инъекция препарата;

• получасовое наблюдение за пациентом.

Вакцинация будет продолжена гражданам, подвергающимся наибольшему риску заражения COVID-19. Также будут приглашены желающие, зарегистрированные на сайте Министерства здравоохранения и те, кто записался в регистратуре учреждения здравоохранения, где размещен пункт вакцинации.

Министерством здравоохранения была проведена работа по увеличению числа пунктов вакцинации с целью максимального охвата городов и районов. К работе по иммунизации граждан готов 51 стационарный и 2 передвижных пункта. Их перечень будет размещен на сайте Министерства здравоохранения.

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