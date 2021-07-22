Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 июля 2021 года: Болезнь побороли больше 39 тысяч жителей Республики

Лечение от COVID-19 в ДНР пациенты проходят стационарно или амбулаторно Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в ДНР лаборатория провела 580 исследований анализов пациентов на заболевание COVID-19. Из них диагноз подтвердился у 187 пациентов, а еще у 32 – коронавирус установили на основании симптомов болезни.

При этом 98 человек были выписаны из медучреждений с полным выздоровлением. Летальных случаев зарегистрировано 17. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР официально зарегистрировано 46 254 случая заболевания. На данный момент лечение получает 3 231 пациент. Побороли болезнь 39 533 человека. А для 3 490 пациентов COVID-19 стал причиной смерти.

Тем временем в ЛНР число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией приближается к шести тысячам. Местные медики обновили статистику по заболеваемости. В результате чего стало известно, что лечение из них получает 561 пациент, 4 986 человек перебороли болезнь.

В связи с ростом числа больных COVID-19, Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры и санитарно-гигиенические рекомендации. Советуют держать с посторонними социальную дистанцию, проветривать помещение, чаще мыть руки, ограничить посещение мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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