Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в ЛНР приближается к шести тысячам

Коронавирус диагностировали еще у 44 жителей ЛНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Луганской Народной Республики. За прошедшие сутки увеличилось число больных. На лечение поступили еще 44 человека с диагнозом COVID-19. При этом 35 пациентов выписали из медучреждений с полным выздоровлением.

Однако и летальные случаи также есть. В Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили, что зарегистрировано семь случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Таким образом, с начала пандемии всего по состоянию на утро 22 июля подтвержденных случаев инфекции на территории ЛНР – 5994. Из них лечение получает 561 пациент, побороли болезнь 4 896 человек, умерших 537.

Напомним, в связи с ростом числа заболевших Минздрав ЛНР рекомендует соблюдать профилактические и санитарно-гигиенические меры. Советуют держать социальную дистанцию, проветривать помещение, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и носить защитную маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Горловки Роман Аникин: «С тех пор, как врачи прогнозировали мне одну неделю жизни, прошло уже 25 лет»

«Комсомолка» совместно с волонтерами помогает дончанам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах (подробнее)