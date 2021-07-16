В ЛНР чествовали металлургов Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В преддверии празднования Дня металлурга Правительство Луганской Народной Республики поздравило работников отрасли.

- Я от всей души поздравляю всех вас с вашим профессиональным праздником. Алчевский металлургический комбинат – это одно из старейших предприятий Луганщины, практически флагман отечественной индустрии, - сказал Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В ЛНР чествовали металлургов Республики. Фото: ЛИЦ

На развитии промышленности Донбасса пагубно сказалась война и экономическая блокада.

- Несмотря на это вы остались работать на своем заводе, не бросили его, не ушли, остались верны своему долгу и своему делу, - говорит Леонид Иванович. - ЛНР делает все возможное, чтобы сохранить Алчевский меткомбинат, создать благоприятные условия для его работы и развития. Эта задача на сегодня достаточно сложная, но я уверен, что мы с ней справимся.

Ивану Сошенко присвоено почетное звание «Заслуженный металлург ЛНР». Фото: ЛИЦ

Руководитель государства вручил отличившимся работникам отрасли награды ордена «Трудовая слава» III степени и благодарности. Горновому доменной печи доменного цеха Алчевского металлургического комбината Ивану Сошенко присвоено почетное звание «Заслуженный металлург ЛНР».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы гордость Донбасса»: Глава ДНР Денис Пушилин наградил лучших металлургов Республики медалями «Заслуженный металлург» и «За трудовую доблесть»

Звание «Заслуженный металлург Донецкой Народной Республики» было присвоено впервые (подробнее)