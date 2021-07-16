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Общество16 июля 2021 17:04

Глава ЛНР присвоил почетное звание «Заслуженный металлург» горновому доменной печи Алчевского меткомбината Ивану Сошенко

Леонид Пасечник поздравил металлургов Республики
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Награду вручал Глава ЛНР. Фото: ЛИЦ

Награду вручал Глава ЛНР. Фото: ЛИЦ

Горновому доменной печи доменного цеха Алчевского металлургического комбината Ивану Сошенко присвоено почетное звание «Заслуженный металлург ЛНР». Государственную награду вручал Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Наверное, судьба, а от судьбы никуда не денешься. Может, это пафосно звучит, но пришел работать на меткомбинат по зову сердца, - сказал Сошенко, отметив, что не считает себя лучше других металлургов.

Иван Сошенко рассказывает, что профессию металлурга выбрал и его сын.

- Своим коллегам я бы пожелал, прежде всего, терпения, веры и не сомневаться в том, что лучшее обязательно наступит, по-другому не может быть. Я верю в будущее комбината, иначе я бы не стоял здесь, - сказал «Заслуженный металлург Луганской Народной Республики».

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